شكرا لقرائتكم روما يتعادل مع ساسولو ويبتعد عن مقاعد دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت آمال روما في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة قوية يوم السبت عندما تعادل سلبيا خارج ملعبه أمام ساسولو ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسدد ايدن دزيكو وجاستن كلويفرت في القائم في الشوط الثاني واعتقد فيدريكو فاتسيو أنه سجل هدف الفوز بعد مرور ثلاث دقائق على بداية الوقت الإضافي قبل أن يلغيه الحكم بسبب تسلل دزيكو خلال بناء الهجمة.

وحقق روما انتصارا مهما 2-صفر على يوفنتوس الفائز باللقب مطلع الأسبوع الماضي لكنه فشل في البناء على هذه النتيجة وسط احتجاجات من الجماهير التي سافرت مع الفريق ضد قرار النادي الأسبوع الماضي بعدم التجديد للقائد دانييلي دي روسي في نهاية الموسم.

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ويحتل فريق المدرب كلاوديو رانييري المركز الخامس متراجعا بفارق نقطتين خلف اتلانتا الذي سيواجه يوفنتوس في تورينو الأحد وسيتراجع الفريق إلى المركز السادس إذا فاز ميلان على فروزينوني.

وغابت الدقة وجودة الأداء عن اللقاء بسبب تساقط الأمطار على استاد ريجيو إيمليا وأضاع ستيفان الشعراوي فرصة ذهبية للضيوف في بداية الشوط الثاني عندما سدد بعيدا عن المرمى من مسافة 10 أمتار.

وسدد دزيكو في القائم قبل أن يتصدى إطار المرمى لمحاولة من روما على مرتين بعد أن سدد كلويفرت لتغير الكرة مسارها وتصطدم بأسفل القائم ليفشل اللاعب الهولندي في متابعة الكرة بعد ارتدادها إليه. وبدا أن فاتسيو سجل هدفا حاسما في الوقت بدل الضائع لكن الحكم ألغاه بسبب وقوع دزيكو في مصيدة التسلل.

وسيستضيف روما منافسه بارما في المباراة الأخيرة في الدوري يوم الأحد من الأسبوع المقبل بينما سيتوجه ساسولو صاحب المركز العاشر للقاء أتلانتا.