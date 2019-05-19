شكرا لقرائتكم أليغري: حان وقت وداع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري أن الوقت قد حان للانفصال بأفضل طريقة ممكنة بعد قرار ناديه التخلي عن خدماته بعد خمس سنوات قضاها مع فريق "السيدة العجوز".

وقال أليغري في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس النادي أندريا أنييلي "لقد تحدثنا وتناقشنا، وكل واحد منا لديه رأيه في ما يتعلق بالمستقبل وما يجب القيام به من أجل يوفنتوس. لقد أرتأى النادي بأنه من الأفضل بأن ألا أستمر مدربا".

وأضاف "أعيش هذه اللحظة بكل صفاء. في الحياة ثمة لحظات فراق. لقد حان الوقت للانفصال بأفضل طريقة ممكنة".

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وبقي أليغري غامضا عندما سئل عن مستقبله بقوله "لا أدري أي شيء. سنرى. ربما الراحة تكون أمرا جيدا بالنسبة إلي. لكن أيضا ربما أشعر بالرغبة بالعودة في 15 يوليو. الأمر يتعلق بي بما سيحصل. يتعين علي أن أدرس الأمور التي ستعرض علي".

أما رئيس النادي فأكد بأنه هو من اتخذ قرار عدم الاستمرار مع أليغري الذي قاد فريقه إلى اللقب المحلي خمس مرات تواليا بالإضافة إلى إحرازه كأس إيطاليا 4 مرات من دون أن يتمكن من إحراز دوري أبطال أوروبا.

وقال أنييلي "بعد الخسارة أمام أياكس، كنت أفكر بصراحة بالاستمرار مع ماكس. وبالتالي من الصعب أن نفهم سويا بأن الوقت قد حان لإنهاء إحدى أروع الحقبات في تاريخ يوفنتوس".

وتابع "كوني رئيس مؤسسة يتعين علي معرفة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. المستقبل وحده سيحكم إذا كان قرارا صائبا من عدمه... تاريخ النادي أكبر من تاريخ أي شخص".

ورفض رئيس النادي الرد عن أسئلة حول هوية المدرب القادم لفريقه. ويقود أليغري آخر مباراة له مع يوفنتوس يوم الأحد ضد أتالانتا.