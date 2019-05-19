تعرف علي الجهاز المعاون لأحمد ساري في دمنهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله على الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد بقيادة أحمد ساري ويتكون من أحمد ساري مديرًا فنيًا، وعلاء المني مدربا عاما وكمال فريد مدربا ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين. ويفكر مجلس إدارة دمنهور في تصعيد إثنين مدربين من قطاع الناشئين لأكتساب خبرات العمل بالفريق الأول خلال المواسم المقبلة .

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