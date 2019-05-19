شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: لقب الكونفدرالية لن يُحسم من مباراة واحدة.. وركزنا على النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أن مباراة نهضة بركان ستكون قوية ومهمة متمنيا تقديم مباراه جيده تليق بالفريقين، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يعرف الأجواء جيدا في المغرب والاستعدادات كانت قويه وثقته كبيرة في اللاعبين.

وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الزمالك يمتلك مدرب حراس مرمي جيدا ويجهز الحراس على أعلى مستوى، موضحا أن عمر صلاح حارس جيد ولديه عزيمه وتحد وقادر على أن يقدم مباراه جيده ونثق به كثيرا.

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كما أشار جروس إلى مباراة نهضة بركان غدا سنركز فيها علي الجانب الذهني والنفسي مشددا على أن الفريق سيخوض مباراتين وليست مباراة لحسم اللقب ونركز أيضا على الجانب التكتيكي من أجل تحقيق نتيجه إيجابية.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن المباراه الواحده لن تحسم البطولة الكونفيدرالية لأن هناك لقاءين أحدهما ذهاب والآخر اياب وعن تقنية الفار التي سيتم استخدامها في المباراة فقد أكد جروس أنها شيء جيد ومفيد في النهائى القاري.

وأتم جروس تصريحاته بأنه استفاد من آراء المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك في فريق نهضة بركان بسبب معرفته به ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.