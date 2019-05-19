شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعد الأندية بتشكيل لجنة ثلاثية لدارسة ملف الصعود والهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد اتحاد الكرة أندية القسمين الثاني والثالث بتشكيل لجنة ثلاثية لإعادة النظر في ملف الصعود والهبوط ، بعدما طلبت الاندية تقليص عدد الهابطين من القسم الثاني للثالث إلي 2 بدلا من 4 . وكرم هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومجدي عبد الغني عضو المجلس وجمعية اللاعبين المحترفين أندية طنطا وأسوان وأف سي مصر بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز للموسم الجديد. Advertisements جاء ذلك علي هامش حفل افطار جمعية اللاعبين المحترفين وبحضور عدد كبير من اندية القسمين الثاني والثالث .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعد الأندية بتشكيل لجنة ثلاثية لدارسة ملف الصعود والهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.