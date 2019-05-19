شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 18/5/2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها اعلان إتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلي على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

الأهلى يبحث عن مدرب للسلة.. وتوفيق مرشح بقوة

بدأ النادى الأهلى رحلة البحث عن مدير فنى لفريق السلة بعد اعتذار طارق خيرى عن استكمال المهمة رسمياً مع الفريق، فى ظل سوء النتائج فى الفترة الأخيرة واحتلال الفريق المركز الرابع فى بطولة الدورى والتى توج بها فريق الزمالك.

وخسر الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى دورى سوبر السلة best of 5 محتلا المركز الرابع بعدما حقق بطولة المرتبط.

الزمالك يُخصص دور منفصل للاعبين فى فندق مواجهة نهضة بركان

خصص مسئولو الزمالك، دور منفصل للاعبين فى فندق إقامة الأبيض بمدينة السعيدية المغربية، وذلك استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تخصيص مسئولو نادى الزمالك، لدور منفصل للاعبى الفريق الأبيض فى فندق الإقامة من أجل زيادة نسبة التركيز داخل معسكر الفريق الأبيض قبل المواجهة المرتقبة مع الفريق المغربى.

رسمياً.. برج العرب يستضيف مباراة الأهلى والإسماعيلى الأربعاء المقبل

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى يوم 22 مايو الجارى فى الدورى على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.

كان اتحاد الكرة أرسل خطاباً للأمن من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة اللقاء فى برج العرب، قبل أن يتسلم الاتحاد الموافقة الرسمية.

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أحمد حجازى يطلب مهلة قبل البت فى عرض الأهلى

طلب أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الانجليزي مهلة حتى نهاية كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها فى مصر، قبل البت فى العروض التي تلقاها مؤخراً وأبرزها من النادي الأهلى، الراغب بشدة فى الحصول على خدماته لتدعيم دفاعاته.ويضع الأهلى أحمد حجازى كخيار أول لتدعيم دفاعاته في ظل إصابة أكثر من مدافع بالفريق، لكن حجازي طلب تأجيل حسم هذا الملف خاصة وأنه حتى هذه اللحظة يرفض قطع رحلته الاحترافية والعودة لمصر، إلا أنه فضل ترك الباب مفتوحاً تحسباً لحدوث أى متغيرات.

سوبر كورة.. حريق داخل النادى الأهلى "صورة"

شهد مقر النادى الأهلي، فرع الجزيرة، حالة توتر قبل قليل بعد نشوب حريق داخل ملعب مختار التتش بشكل مفاجئ ليصاب المتواجدين بالنادى بحالة من الهلع والقلق

سوبر كورة.. خناقة حسام حسن تنهى علاقة باسم مرسى مع سموحة

انتهت علاقة باسم مرسى، مهاجم الزمالك المعار لصفوف سموحة، مع النادى السكندرى، على خلفية الخلاف الذى نشب بين المهاجم الدولي وحسام حسن المدير الفني لسموحة.