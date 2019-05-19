شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: ضيق ملعب بركان لن يؤثر.. وسنحقق نتيجة إيجابية فى الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام قائد فريق الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ليست أول مباراة يخوضها الأبيض فى المغرب خلال النسخة الحالية وشدد إن الفريق نجح فى تحقيق نتائج جيدة فى المباريات التى خاضها فى المغرب.

وأضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مباراة الغد صعبة ولاعبو الزمالك يركزون تماما فيها ويأخذونها على محمل الجد وسيحققون نتيجة طيبة غدا بلقاء الذهاب قبل لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو فى برج العرب.

كما أشار حازم إمام إلى أن إمكانيات لاعبي الزمالك جيدة ومهاراتهم عالية وعن ضيق الملعب قال:"لن يؤثر معنا في شيء حيث سبق أن لعبنا في مثل هذه الملاعب من قبل"، ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد على الملعب البلدى ببركان.