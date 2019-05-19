شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة التنس الأرضي تدفع "نافع" للإستقالة من مجلس البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد نافع عضو مجلس إدارة بلدية المحلة بإستقالة رسمية من منصبه وذلك علي خلفية أزمة لعبة التنس الأرضي والتي دفعت نافع للقيام بإغراق ملعب التنس الارضي بالمياه اعتراضا علي تعيين جهاز فني جديد للعبة وإقالة الجهاز القديم دون الرجوع إليه بصفته مشرفا علي اللعبة من جانب المجلس .

وبدأت الأزمة بعد قيام الدكتور محمد عبد السلام المستشار الرياضي للنادي بالإتفاق علي جهاز فني جديد لقيادة التنس الأرضي وإقالة الجهاز القديم بدون الرجوع لنافع ليقوم الأخير بإغراق الملعب بالمياه لمنع الجهاز الجديد من نزول الملعب وتدريب اللاعبين ليقرر بعدها أعضاء مجلس الإدارة عقد جلسة بين نافع وعبد السلام انتهت بالاتفاق علي مباشرة الجهاز الجديد للتنس مهام عمله وإلغاء إشراف أعضاء المجلس علي الألعاب الفردية والجماعية مع إيقاف خمسة من لاعبي تنس الرواد بسبب مشاركتهم في عملية إغراق الملعب ليقرر نافع تقديم استقالته من مجلس الادارة .

ويبذل الدكتور حسام بصل عضو مجلس إدارة بلدية المحلة جهودا مكثفة مع أحمد نافع لمحاولة لإثنائه عن الاستقالة خاصة في ظل رفض أعضاء المجلس لاستقالة نافع بسبب خبرات نافع وتأثيره داخل وخارج مجلس البلدية .

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