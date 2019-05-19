تقسيمة بين الإسماعيلي b والفريق الأول استعدادا للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستقام تقسيمة بين الفريق الأول للإسماعيلى وإسماعيلى "B" غدا على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية. Advertisements تستهدف التقسيمة تجهيز جميع اللاعبين ، ضمن استعدادات الفريق الأول للقمة المرتقبة أمام الأهلى المحدد لها الأربعاء القادم فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. يذكر أن الإسماعيلى قد استعاد مسيرة الانتصارات أمس على حساب الداخلية بثنائية نظيفة بعد غياب استمر سبع مباريات.

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