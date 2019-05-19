الترسانة يراقب مباريات الداخلية والنجوم فى الدورى الممتاز .. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة مباريات الداخلية والنجوم الهابطين للقسم الثانى هذا الموسم للدخول فى مفاوضات مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الشواكيش فى الموسم المقبل . كان مسئولو الترسانة قد عقدوا مؤتمرا صحفيا مساء أمس بمقر النادى بميت عقبة لتقديم الجهاز الفنى الجديد بقيادة علاء ميهوب لوسائل الإعلام المختلفة . ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفنى الجديد للشواكيش عمله رسميا فى الأول من يونيو المقبل بتدريبات خفيفة وجلسات تعارف بين اللاعبين .

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