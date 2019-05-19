شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض العروض الشفاهية لجابر وحمادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو مصر المقاصة مناقشة أى من العروض الشفاهية للثنائى إسلام جابر المعار للداخلية ومحمود حمادة المعار للإنتاج الحربى .
وقد تألق الثنائى بشكل لافت مع فرقهم فى الموسم الحالى ، بالإضافة إلى انضمام إسلام جابر إلى المنتخب الوطنى خلال بعض الفترات مع المكسيكى خافير اجيرى المدير الفنى الحالى للفراعنة .
وقد تمسك مسئولو المقاصة بعودة الثنائى أولا إلى ناديهم الأصلى على أن يتم البت فى كافة العروض الرسمية التى تصلهم من الأندية المنافسة .
كان مسئولى المقاصة قد طالبوا اللاعبين بضرورة عدم التوقيع لأى ناد من الأندية المنافسة خاصة وأنهم مرتبطين بعقد رسمى مع إدارة الفريق الفيومى ولن يتم البت فى أى عرض .
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