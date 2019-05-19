شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعرض على رفعت تمديد إعارته والحسم فى يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو نادى إنبى على أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق البترولى المعار للأخير من فريق الزمالك، تمديد إعارته فى الموسم الجديد، بعد تألقه خلال الفترة الإعارة مع الفريق البترولى.

وكان إنبى قد حصل على خدمات رفعت فى شهر يناير الماضى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الزمالك وظهر بمستوى رائع مع الفريق البترولى الذى يعد بمثابة بيته لكونه أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادى البترولى.

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ويترقب مسئولو إنبى، موقف الزمالك بشأن إعادة أحمد رفعت للفريق الأبيض فى الموسم الجديد من عدمه بجانب رغبة اللاعب الذى وضع الاحتراف الخارجى على رأس اهتماماته فى الموسم الجديد وحال عدم الحصول على عرض خارجى جيد سيدرس وقتها عرض النادى البترولى أو العودة للزمالك حيث قرر تأجيل حسم المسألة لحين الاجتماع مع مسئولى القلعة البيضاء بعد نهاية فترة الإعارة الحالية.