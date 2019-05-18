انت الان تتابع بايرن بطلا للدوري الألماني للموسم السابع على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
بايرن ميونيخ
بعد صراع قوي مع منافسه بروسيا دورتموند، حسم فريق بايرن ميونخ لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الألماني، للموسم السابع على التوالي، والتاسع والعشرين في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره آينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات المسابقة، وشهدت المواجهة أجواءً استثنائية بوداع فرانك ريبيري وآريين روبين، ورافينيا، واقتنص البافاري البطولة بفارق نقطتين عن دورتموند، الذي حقق الفوز على مونشنجلادباخ، بثنائية نظيفة.
فريق بايرن بدأ ضاغطًا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 4 عن طريق كومان، وفي الدقيقة 50 أدرك هوليه هدف التعادل لفرانكفورت، ولم يمر سوى دقيقتين حتى سجل ديفيد ألابا الهدف الثاني لبايرن، وعزز ريناتو سانشيس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 58. وشارك فرانك ريبيري وآرين روبن لينالا تكريما استثنائيًا في آخر مباراة
وشارك فرانك ريبيري وآرين روبن لينالا تكريما استثنائيًا في آخر مباراة لهما مع الفريق البافاري في ملعبه، وفي الدقيقة 72 اشتعلت مدرجات أليانس أرينا، بعدما سجل ريبيري الهدف الرابع، ليودع جماهيره بطريقة مثالية، قبل أن تكتمل الأجواء الاستثنائية بتسجيل روبن الهدف الخامس في الدقيقة 78.
وعلى ملعب بروسيا بارك خطف دورتموند الفوز من نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، المتمسك بأمل المشاركة في دوري الأبطال، وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل جادون سانشو الهدف الأول للضيوف وعزز ماركو رويس النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 54.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن بطلا للدوري الألماني للموسم السابع على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.