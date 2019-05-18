بايرن بطلا للدوري الألماني للموسم السابع على التوالي

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تحرير:علي الزيني ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

بايرن ميونيخ

بعد صراع قوي مع منافسه بروسيا دورتموند، حسم فريق بايرن ميونخ لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الألماني، للموسم السابع على التوالي، والتاسع والعشرين في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره آينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات المسابقة، وشهدت المواجهة أجواءً استثنائية بوداع فرانك ريبيري وآريين روبين، ورافينيا، واقتنص البافاري البطولة بفارق نقطتين عن دورتموند، الذي حقق الفوز على مونشنجلادباخ، بثنائية نظيفة.

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فريق بايرن بدأ ضاغطًا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 4 عن طريق كومان، وفي الدقيقة 50 أدرك هوليه هدف التعادل لفرانكفورت، ولم يمر سوى دقيقتين حتى سجل ديفيد ألابا الهدف الثاني لبايرن، وعزز ريناتو سانشيس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 58. وشارك فرانك ريبيري وآرين روبن لينالا تكريما استثنائيًا في آخر مباراة