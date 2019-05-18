انت الان تتابع تصريح غامض من «فالفيردي» عن انضمام جريزمان لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

فالفيردي

أكد الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه يعتبر الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتليتكو مدريد، لاعبًا عظيمًا، وأنه صرح بذلك في أكثر من مناسبة سابقة، رافضًا الكشف عن تفاصيل جديدة في تعاقد ناديه مع اللاعب. وتؤكد العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اقتراب جريزمان، من ارتداء قميص برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح فالفيردي، في تصريحاته لصحيفة: «ماركا» الإسبانية، اليوم السبت، أنه لا يعرف المركز الذي سيلعب فيه إذا انضم للفريق الكتالوني، ولا يحب الحديث عن مجرد افتراضات.

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وواصل حديثه: «سننتظر حتى ينضم جريزمان إلينا رسميًا، لنقول حينها أين سيشارك مع الفريق، لأن الكلام الآن يبدو سابقًا لأوانه، خاصة أنه لم يصبح بعد لاعبًا في برشلونة، ولا أعرف هل سيحدث ذلك أم لا». وأنهى جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، الجدل حول مستقبله مع الفريق، بعدما أعلن رسميًا الثلاثاء الماضي،