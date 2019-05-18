موهبة أياكس خليفة هازارد المنتظر في تشيلسي

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١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

أياكس

بالنظر إلى الوضع الحالي لفريق تشيلسي، فهو معاقب بالحرمان من إبرام أي صفقات سواء في الميركاتو الصيفي الحالي أو الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بسبب خرقه لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للفيفا على ذلك القرار في وقت سابق من شهر مايو الجاري إلا أن الاستئناف تم رفضه، ليقرر الفريق اللندني التحضير للتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية على أمل رفع تلك العقوبة، وذلك بحسب موقع "فور فور تو".

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وتؤثر تلك العقوبة بشدة على مستقبل مدرب الفريق مارويسيو ساري، إلى جانب ما إذا كان تشيلسي سيقرر بيع نجم الفريق الأول إيدين هازارد إلى ريال مدريد، أم يتمسك باستمراره وبالتالي سيحق للنجم البلجيكي الرحيل عن الفريق بالمجان في صيف عام 2020. وفي حال نجح تشيلسي في رفع الإيقاف عنه، فسيبدأ الفريق اللندني التحرك