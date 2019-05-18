انت الان تتابع موهبة أياكس خليفة هازارد المنتظر في تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
أياكس
بالنظر إلى الوضع الحالي لفريق تشيلسي، فهو معاقب بالحرمان من إبرام أي صفقات سواء في الميركاتو الصيفي الحالي أو الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بسبب خرقه لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للفيفا على ذلك القرار في وقت سابق من شهر مايو الجاري إلا أن الاستئناف تم رفضه، ليقرر الفريق اللندني التحضير للتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية على أمل رفع تلك العقوبة، وذلك بحسب موقع "فور فور تو".
وتؤثر تلك العقوبة بشدة على مستقبل مدرب الفريق مارويسيو ساري، إلى جانب ما إذا كان تشيلسي سيقرر بيع نجم الفريق الأول إيدين هازارد إلى ريال مدريد، أم يتمسك باستمراره وبالتالي سيحق للنجم البلجيكي الرحيل عن الفريق بالمجان في صيف عام 2020. وفي حال نجح تشيلسي في رفع الإيقاف عنه، فسيبدأ الفريق اللندني التحرك
وفي حال نجح تشيلسي في رفع الإيقاف عنه، فسيبدأ الفريق اللندني التحرك مباشرة من أجل ضم نجم أياكس ديفيد نيريس.
وسجل الجناح البرازيلي 12 هدفًا في 50 مباراة خاضها بقميص الفريق الهولندي، والذي توج معه بالثنائية المحلية، الدوري والكأس، ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ومن المنتظر أن يصل ثمن نيريس، الذي تهتم بضمه العديد من الأندية الأخرى من أرسنال وباريس سان جيرمان وليفربول، إلى 35 مليون جنيه إسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر موهبة أياكس خليفة هازارد المنتظر في تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.