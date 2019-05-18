انت الان تتابع رونالدو يودع «أليجري» برسالة مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

رونالدو

برسالة مؤثرة ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مدربه ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، بعدما أعلن الأخير رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي. وكتب صاروخ ماديرا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: "شكرًا لك مستر أليجري، قضينا معًا موسما واحدا، لكنه كان استثنائيا بالنسبة لي، والسبب أنه كان تحت قيادة مدرب عظيم، أنت رجل رائع بالفعل، وكنت سعيدًا بالعمل معك". كريستيانو انضم لليوفي في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا مع الفريق في كل البطولات خلال موسمه الأول.

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وأعلن يوفنتوس، أمس الجمعة، رحيل أليجري عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، على أن يلتقي كل من مدرب السيدة العجوز مع رئيس النادي أندريا أجنيلي في مؤتمر صحفي اليوم، قبل مباراة اليوفي الأخيرة في الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم أمام أتلانتا. ويأتي ذلك القرار من إدارة بطل الدوري الإيطالي على الرغم من