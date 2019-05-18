انت الان تتابع نفاد تذاكر موقعة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
الزمالك
كشفت تقارير مغربية، عن أن تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يحل ضيفًا على نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، نفدت بسبب إقبال عدد كبير من مشجعي الفريق المغربي على شرائها قبل موعدها بساعات، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة غدٍ الأحد على الملعب البلدى ببركان، وجاء ذلك نظرا لانخفاض سعر التذاكر الخاصة باللقاء، خاصة أنها تعد من أرخص التذاكر في تاريخ المباريات هناك، بحسب ما ذكرته صحيفة «le360» المغربية.
وكانت بعثة الفريق الأبيض، قد توجهت إلى مطار القاهرة، يوم الخميس، من أجل السفر إلى المغرب لخوض المواجهة المهمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، حيث وصلت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل المباراة، حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد
وكانت بعثة الفريق الأبيض، قد توجهت إلى مطار القاهرة، يوم الخميس، من أجل السفر إلى المغرب لخوض المواجهة المهمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، حيث وصلت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل المباراة، حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد عنتر المصاب.
وأعلن مجلس إدارة نادي نهضة البركان، عن توفير التذاكر الخاصة بمباراته أمام الزمالك، لجماهير الفريق المصري، مجانًا، بشرط توافر جواز سفرهم المصري، حيث نشر بيانًا مساء الخميس يُشدد على ترحيب إدارة نهضة بركان بالفارس الأبيض والوفد المرافق له والجماهير الزملكاوية، في المملكة المغربية.
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