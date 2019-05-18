بعد الثلاثية.. السيتي يواجه ليفربول في الدرع الخيرية

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تحرير:علي الزيني ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

ليفربول ومانشستر سيتي

بنتيجة هي الأكبر في تاريخ النهائيات، توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعدما حصد البريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رجال بيب جوارديولا اللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.

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وسيلتقي مانشستر سيتي بطل البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية بعدما فشل واتفورد في الفوز بكأس الاتحاد، مطلع موسم 2019/ 2020 المقبل. وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على أن يخوض وصيف الدوري مباراة الدرع الخيرية مع بطل الدوري في حالة تتويج الأخير بلقب