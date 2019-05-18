جوائز رابطة دوري المحترفين.. كنو الأفضل والحذاء الذهبي لحمدالله وبيدرو أفضل مدرب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت جوائز رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، والتي حصل خلالها لاعب فريق ⁧النصر⁩ “المغربي “عبدالرزاق حمدالله جائزة ⁧الحذاء الذهبي⁩ لهداف ⁧دوري كأس الأمير محمد بن سلمان⁩ للمحترفين لكرة القدم.

كما حصل لاعب نادي الهلال محمد كنو على جائزة أفضل لاعب سعودي في ⁧بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان⁩ للمحترفين لكرة القدم، ولاعب فريق ⁧التعاون⁩ متعب المفرج جائزة ⁧أفضل لاعب واعد⁩ في ⁧بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان⁩ للمحترفين لكرة القدم.

فيما حصل حارس مرمى نادي الشباب “التونسي “فاروق بن مصطفى على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، ومدرب فريق ⁧التعاون⁩ ” البرتغالي “بيدرو مانويل حصل على جائزة ⁧أفضل مدرب.