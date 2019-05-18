الان تتابع جوائز رابطة دوري المحترفين.. كنو الأفضل والحذاء الذهبي لحمدالله وبيدرو أفضل مدرب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت جوائز رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، والتي حصل خلالها لاعب فريق النصر “المغربي “عبدالرزاق حمدالله جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
كما حصل لاعب نادي الهلال محمد كنو على جائزة أفضل لاعب سعودي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، ولاعب فريق التعاون متعب المفرج جائزة أفضل لاعب واعد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
فيما حصل حارس مرمى نادي الشباب “التونسي “فاروق بن مصطفى على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، ومدرب فريق التعاون ” البرتغالي “بيدرو مانويل حصل على جائزة أفضل مدرب.
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