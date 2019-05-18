الأهلي يستأنف تدريباته ويدرس الإسماعيلي.. وأجايي ينتظم في المران الجماعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل في استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18 في الدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الجمعة، عقب الفوز على إنبي بهدفين دون رد.
وبدأت تدريبات الفريق بمحاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، تحدث خلالها عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري وعن أهمية مواجهة الإسماعيلي المقبلة.
وواصل الجهاز الفني دراسة فريق الإسماعيلي فنيًا عبر مشاهدة ملخص لمبارياته الأخيرة بالفيديو للوقوف على بعض النقاط الفنية ومعرفة نقاط القوة والضعف في فريق الدراويش قبل مواجهة الأربعاء، وأعقب ذلك خوض اللاعبين تدريبات تأهيلية تحت إشراف أليخاندرو، مدرب أحمال الفريق.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة إنبي، أمس الأول، تدريبات استشفائية، وذلك في إطار برنامجهم الموضوع من الجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة الإسماعيلي لمواصلة مشوار الفريق نحو التتويج باللقب.
وشهدت التدريبات انتظام النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، في التدريب الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بالإجهاد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في المران الأخير قبل مواجهة إنبي.
يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة.
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