وكيل كافاني يوضح حقيقة عودته لنابولي

أوضح والتر فيرناندو، وكيل إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، اليوم السبت، حقيقة ما تردد عن رحيل المهاجم الأوروجواياني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نحو فريقه السابق نابولي.

وقال فيرناندو، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "في الوقت الحالي، ليس لدينا أي خطط تتعلق بالمستقبل".

وأضاف: "الحقيقة الوحيدة واليقين الوحيد لدي، هو أن إدينسون لديه عقد مع سان جيرمان لمدة موسم آخر".

وعن اهتمام البارتينوبي باستعادة كافاني العام الماضي، أجاب: "لم أسمع عن اهتمام نابولي العام الماضي.. لم تكن هناك أي اتصالات".

وانتشرت تقارير مؤخرًا، ربطت بين كافاني والانتقال لأكثر من نادٍ، أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني، وناديه السابق نابولي الإيطالي.