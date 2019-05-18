مدرب بايرن: ما قدمناه بعد الانتقادات يستحق التقدير

أثنى نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ على لاعبيه إثر ما قدموه خلال الموسم، وذلك بعدما حسم الفريق البافاري تتويجه بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم السابع على التوالي إثر تغلبه على آينتراخت فرانكفورت 5 / 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

وكان بايرن قد تعرض لعدة كبوات في وقت سابق من الموسم حتى تأخر عن دورتموند في صدارة البوندسليجا بفارق تسع نقاط.

لكن كوفاتش استطاع النهوض بالفريق لدى توليه منصب المدير الفني، وصعد به إلى الصدارة في أبريل الماضي، وذلك رغم الانتقادات التي واجهها الفريق البافاري خلال الموسم.

ويتنافس بايرن تحت قيادة كوفاتش على إكمال الثنائية المحلية، حيث يلتقي بايرن مع لايبزج في نهائي كأس ألمانيا يوم السبت المقبل.

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وقال كوفاتش عقب مباراة اليوم: "لم يكن موسما سهلا. ما حققه الفريق بعد الانتقادات يستحق كل التقدير."

اختتم: "لقد نهضنا معًا وهذا أظهر قدرات هذا الفريق".

وأنهى بايرن ميونخ الموسم برصيد 78 نقطة، وقد عزز رقمه القياسي في البوندسليجا بإحراز اللقب للمرة التاسعة والعشرين في تاريخ المسابقة، وجاء غريمه بوروسيا دورتموند، الذي تغلب اليوم على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / صفر، في المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

وخاض دورتموند المرحلة الأخيرة متمسكا بالأمل الأخير له في انتزاع اللقب من غريمه البافاري، والذي كان متمثلا في هزيمة بايرن أمام آينتراخت إلى جانب فوز دورتموند، لكن بايرن تفادى المفاجآت المدوية وحقق الانتصار الكبير اليوم ليعتلي منصة التتويج للموسم السابع على التوالي.