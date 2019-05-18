رسميًا.. بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي للمرة ال37

توج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ37 في تاريخه، بعدما تغلب على سانتا كلارا 4/1، اليوم السبت، في المرحلة الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أقرب منافسيه بورتو على سبورتنج لشبونة 2/1.

وأنهى بنفيكا، الأكثر تتويجا بلقب الدوري، الموسم برصيد 87 نقطة ويليه بورتو، المتوج باللقب 28 مرة، في المركز الثاني برصيد 85 نقطة.

وهذا بينما أحرز سبورتينج لشبونة المركز الثالث، برصيد 74 نقطة، وقد تأهل إلى تصفيات الدوري الأوروبي برفقة سبورتينج براجا، صاحب المركز الرابع.

وشهدت المرحلة الأخيرة اليوم أيضا، فوز ريو افي على فيتوريا سيتوبال 3/1، وفييرينسي على ديسبورتيفو أفيس 2/1، وبوافيستا على ماريتيمو 1/0.

وأنهى بنفيكا الشوط الأول من مباراته أمام سانتا كلارا متقدما بثلاثة أهداف، سجلها هاريس سيفيروفيتش وجواو فيليكس ورافاييل فيريرا سيلفا، في الدقائق 16 و23 و39.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، أضاف سيفيروفيتش الهدف الثاني له والرابع لبنفيكا، في الدقيقة 56، قبل أن يرد سانتا كلارا بهدفه الوحيد في الدقيقة 59، وسجله سيزار هنريكي مارتينز.

وعلى ملعب "الدراجاو"، تقدم سبورتنج لشبونة أمام بورتو بهدف سجله لويز فيليبي، في الدقيقة 61.

لكن بورتو قلب موازين المباراة وحسمها لصالحه بهدفين، أحرزهما دانيلو بيريرا وهيكتور هيريرا، في الدقيقتين 78 و87.

وعانى سبورتنج لشبونة من النقص العددي في صفوفه، إثر طرد كريستيان بورخا في الدقيقة 17، كما أنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين أيضا، إثر طرد خيسوس كورونا في الدقيقة 90.