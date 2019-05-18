نادال يهزم تسيتسيباس ويتأهل لنهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

صعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم، لأول مباراة نهائية له على الملاعب الرملية هذا الموسم، بعدما تغلب على ستيفانوس تسيتسيباس 6 / 3 و6 / 4 اليوم السبت في الدور قبل النهائي من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بالعاصمة روما.

وصعد نادال بذلك إلى النهائي رقم 50 في سجل مشاركاته ببطولات الأساتذة، وبات على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في إحراز 34 لقبا في بطولات الأساتذة.

ويلتقي نادال في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، التي تجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأرجنتيني دييجو شوارتزمان.

وستكون المباراة النهائية لبطولة إيطاليا، هي الأخيرة لنادال قبل خوض منافسات بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) التي تنطلق بعد أيام.

واحتاج نادال إلى ساعة واحدة و432 دقيقة لحسم مباراة اليوم وانتزاع بطاقة التأهل للنهائي.