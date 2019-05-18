ليون يسحق برشلونة ويحتفظ بتشامبيونزليج السيدات

واصل ليون هيمنته على كرة القدم النسائية في أوروبا، حيث توج الفريق للموسم الرابع على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا، بالفوز على برشلونة 4 / 1 اليوم السبت، في المباراة النهائية.

وعلى ملعب "جروباما أرينا" في بودابست، افتتحت الألمانية الدولية دزينيفر ماروزسان التسجيل لليون في الدقيقة الخامسة ثم أضافت زميلتها النرويجية أدا هيجيربيرج ثلاثية (هاتريك) خلال الشوط الأول.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجلت أسيسات أوشوالا الهدف الوحيد لبرشلونة لحفظ ماء الوجه.