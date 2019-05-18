جوارديولا يسعى لتطوير السيتي.. ويشيد بإنقاذ إيدرسون

أبدى جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سعادته لفوز فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد التغلب على واتفورد بسداسية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي".

وأصبح سيتي بقيادة جوارديولا، أول فريق يفوز بثلاثية محلية من الألقاب في موسم واحد (الدوري والكأس وكأس الرابطة)، ليدخل المدرب الإسباني التاريخ من أوسع أبوابه.

وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء: "كان نهائيًا مذهلًا بالنسبة إلينا أكملنا من خلاله عامًا مذهلا، أقدم التهاني لكل من في النادي، خصوصا اللاعبين لأنهم السبب في فوزنا بالبطولات".

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وتحدث جوارديولا عن تسديدة لاعب واتفورد روبرتو بيريرا والتي أنقذها الحارس إيدرسون في وقت مبكر من اللقاء، قائلًا: "في المباريات النهائية مثل هذه الأمور تحدث فارقا".

وتابع "إيدرسون أنقذنا في لحظة مهمة ببداية المباراة، لأن التأخر 0-1 كان سيصعب الأمور علينا".

وعما إذا كان بإمكان سيتي أن يتحسن أكثر في المستقبل، أجاب: "يتوجب علينا ذلك، يمكنك التحسن دائما، لا يوجد منطق في البقاء على ما نحن عليه".