التشكيلة الرسمية لمباراة الأنصار والإخاء الأهلي عاليه

أعلن الأنصار والإخاء الأهلي عاليه، التشكيلة الرسمية لمواجهتهما ضمن نصف نهائي كأس لبنان، في المباراة التي ستقام على ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونية. ويمثل الأنصار الحارس حسن مغنية واللاعبون حسن بيطار ومعتز بالله الجنيدي وأبو بكر كامارا وحسن شعيتو شبريكو وعدنان حيدر وحسام اللواتي وحسن شعيتو موني وعباس عطوي أونيكا وحسين عواضة والحاج مالك تال. ويمثل الإخاء الأهلي عاليه الحارس رضوان كساب واللاعبون شادي سكاف ونادر مروش وسعيد عواضة ومحمد عطوي وحبيب شويخ وأحمد حجازي وكريم درويش ومحمد أبو عتيق وهيجور جونجالفيس وكارلوس ألبيرتو.

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