حراسة عرين الجزائر صُداع في رأس بلماضي

لم يعد يفصلنا الكثير عن انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر هذا الصيف، وتنطلق في الـ21 من شهر يونيو / حزيران حتى 17 يوليو / تموز المقبلين.

وشرع جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، في التحضير لهذا العرس القاري وتحضير كتيبته للوصول للهدف المنشود وهو التتويج باللقب الثاني في تاريخ الجزائر.

ويخوض بلماضي أول بطولة أفريقية كمدرب رفقة محاربي الصحراء، حيث يسعى لإعداد قائمة تضم 23 لاعبًا جاهزًا لرفع راية التحدي في أرض الكنانة.

ويواجه بلماضي أزمة بحراسة المرمى التي تعرف حاليًا عدم جاهزية رايس مبولحي، وغياب الخبرة لدى العناصر البديلة والمتعودة على التواجد مع المنتخب.

وتتجه كل المعطيات لكي يكون مبولحي حارس عرين الخضر في الكان، نظرًا لامتلاكه خبرة كبيرة ويعتبر قائد المنتخب وحارسه الأول.

عودة مبولحي

عاد رايس مبولحي، الحارس الأول لخضر، للمنافسة من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة فريقه الاتفاق السعودي، وانضم مؤخرًا لجو التدريبات الجماعية.

وشعر بلماضي بالارتياح لهذه الأنباء، وصرح مؤخرًا بأن مبولحي سيكون حاضرًا مع المنتخب في "الكان"، رغم أنه ليس جاهزًا مائة بالمائة للدخول في أجواء المنافسة الرسمية.

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ويعتبر مبولحي الحارس الأول للخضر وغيابه أو عدم جاهزيته سيضع بلماضي والمنتخب في ورطة حقيقية، بالنظر لخبرته في الميادين الأفريقية ومكانته في المنتخب.

دوخة وأوكيجة

ولا يملك مبولحي منافسة شديدة على حراسة عرين المنتخب، خاصة أن الحراس الآخرين الذين تعودوا على التواجد في الخضر منذ قدوم بلماضي، ولم يقدموا الأداء المنتظر، على غرار عز الدين دوخة، حارس مرمى الرائد السعودي، الذي رغم تألقه مع فريقه إلا أنه يبقى غير مقنع عند مشاركته مع المنتخب.

ونفس الشيء بالنسبة لحارس نادي ميتز الفرنسي ألكسندر أوكيجة، الذي يعتبر البديل الأقرب لمبولحي خاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه في فرنسا.

وكلل أوكيجة مجهوده مع الفريق بالصعود إلى "الليج 1"، حيث قدم مردودًا لا بأس به في أول ظهور له مع الخضر، ما قد يرشحه لكي يكون أبرز منافسي مبولحي على حراسة عرين الجزائر في البطولة.

زغبة ومرباح

ويتواجد بعض الحراس الطامحين لضمان مكانة ضمن قائمة الـ23 المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، منهم حارس وفاق سطيف مصطفى زغبة وحارس نصر حسين داي جايا مرباح.

ويطمح الثنائي لنيل ثقة بلماضي، الذي قد يتجه لكي يختار واحدا من بين هذين الاسمين لكي يكون حاضرًا في "الكان"، ولو أن إمكانية استبعادهما تبقى واردة، رغم المستويات الطيبة التي يقدمها الثنائي رفقة ناديهما.