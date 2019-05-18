لؤي ناظر.. قائد مسيرة إنقاذ اتحاد جدة

لا ينسى أنصار اتحاد جدة السعودي، دور لؤي ناظر رئيس النادي، الذي نجح في صناعة النجاح بفترة وجيزة، وانتشل عميد الأندية السعودية من الخطر، وقاده لبر الأمان في الموسم الأصعب للفريق، والذي عانى فيه من شبح الهبوط.

واستلم ناظر زمام دفة قيادة النادي خلفاً للمستقيل نواف المقيرن، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن أعلن الأخير استقالته لظروفه الخاصة.

ولم يتسلل الإحباط لناظر الذي أعلن التحدي بعد أن استلم الفريق وهو يملك نقطتين في رصيده، بعد مضي عشر جولات من منافسات الدوري السعودي، وبدأ بالتعاقد مع محترفين مميزين مع انطلاقة الميركاتو الشتوي، قبل أن يتخذ قرارا جريئا بإقالة الكرواتي سلافين بيليتش والتعاقد مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، بعد نهاية الجولة 18.

ونجح سييرا في إنقاذ الفريق من الهبوط، رغم أنه تسلم الراية والاتحاد يقبع في المركز الـ15 في ترتيب الدوري.

Advertisements

ولعب سييرا 17 لقاء مع الفريق في الموسم الحالي، 3 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ونال وصافته، ونجح في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث قاد الاتحاد في 5 لقاءات، فاز في 3، وخسر مرة وتعادل مثلها.

وفي الدوري قاد سييرا الفريق لتحقيق 19 نقطة، والوصول للنقطة 34 في المركز العاشر بنهاية المنافسات الدوري، حيث لعب 9 لقاءات، فاز في 6 وتعادل في لقاء وخسر في اثنين.

وتعاقب على قيادة اتحاد جدة، 4 مدربين هذا الموسم، البداية كانت مع الأرجنتيني رامون دياز، ثم أشرف على الفريق موقتا السعودي بندر باصريح، والكرواتي سلافين بيليتش، قبل التعاقد مع التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكان لوقفة مشجعي الاتحاد، أثر كبير في عودة الروح للفريق، حيث تجاوز عدد الجماهير التي ساندت العميد هذا الموسم على أرضه، نصف مليون مشجع، وهم الأكثر حضورا في الملاعب السعودية هذا الموسم.