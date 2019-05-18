واستلم ناظر زمام دفة قيادة النادي خلفاً للمستقيل نواف المقيرن، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن أعلن الأخير استقالته لظروفه الخاصة.
ولم يتسلل الإحباط لناظر الذي أعلن التحدي بعد أن استلم الفريق وهو يملك نقطتين في رصيده، بعد مضي عشر جولات من منافسات الدوري السعودي، وبدأ بالتعاقد مع محترفين مميزين مع انطلاقة الميركاتو الشتوي، قبل أن يتخذ قرارا جريئا بإقالة الكرواتي سلافين بيليتش والتعاقد مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، بعد نهاية الجولة 18.
ونجح سييرا في إنقاذ الفريق من الهبوط، رغم أنه تسلم الراية والاتحاد يقبع في المركز الـ15 في ترتيب الدوري.
وفي الدوري قاد سييرا الفريق لتحقيق 19 نقطة، والوصول للنقطة 34 في المركز العاشر بنهاية المنافسات الدوري، حيث لعب 9 لقاءات، فاز في 6 وتعادل في لقاء وخسر في اثنين.
وتعاقب على قيادة اتحاد جدة، 4 مدربين هذا الموسم، البداية كانت مع الأرجنتيني رامون دياز، ثم أشرف على الفريق موقتا السعودي بندر باصريح، والكرواتي سلافين بيليتش، قبل التعاقد مع التشيلي خوسيه لويس سييرا.
وكان لوقفة مشجعي الاتحاد، أثر كبير في عودة الروح للفريق، حيث تجاوز عدد الجماهير التي ساندت العميد هذا الموسم على أرضه، نصف مليون مشجع، وهم الأكثر حضورا في الملاعب السعودية هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر لؤي ناظر.. قائد مسيرة إنقاذ اتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.