بعد تتويج "بلوسكاي" بالثنائية.. ليفربول يواجه مانشستر سيتي في الدرع الخيرية

يلتقي فريق مانشستر سيتي بطل ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول وصيف بريميرليج، في بطولة الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" مطلع موسم 2019/2020 المقبل.

واكتسح مانشستر سيتي نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي التي احتضنها ستاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، ليكمل موسم محلي تاريخي، سيطر فيه على جميع البطولات الإنجليزية.

ويسمى السوبر الإنجليزي بـ "الدرع الخيرية" نظرًا لميثاق ينص على التبرع بعوائد المواجهة إلى جهات خيرية، وتجمع المواجهة بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن تتويج مانشستر سيتي الشهير بـ "بلو سكاي" باللقبين أهل ليفربول وصيف بريميرليج للمواجهة.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن تأهل الفريق للمواجهة للمرة الأولى منذ عام 2006، عندما فاز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد في ستاد ميلينيوم بالعاصمة الويلزية كارديف، ولم يتحدد حتى الآن موعد مواجهة الموسم المقبل.