أودينيزي يسقط سبال ويقترب من البقاء بالدوري الإيطالي

ضمن فريق أودينيزي بشكل كبير البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بفضل الفوز على ضيفه سبال 3- 2 اليوم السبت، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للمسابقة.

وبات أودينيزي قاب قوسين أو أدنى من البقاء في دوري الأضواء، حيث يبتعد بفارق خمس نقاط عن المركز الثالث من القاع الذي يشغله إمبولي قبل مباراته أمام تورينو غدا الأحد.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن إمبولي صاحب المركز الثالث من القاع.

وهبط فريقا كييفو وفروسينوني بالفعل للدرجة الثانية، ليتبقى فريق واحد سيلحق بهما خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم.



وتقدم سامير كايتانو دي سوزا بهدف لأودينيزي في الدقيقة السادسة ثم أضاف ستيفانو أوكاكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35 وتكفل أندريا بيتانيا وماتيا فالوتي بتسجيل هدفي سبال في الدقيقتين 53 و59.