الداود مدربا لأكاديمية المبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
عين الاتحاد السعودي للمبارزة المدرب الوطني هاني الداود مدربا لسلاح المبارزة (الإبية) في الأكاديمية الأولمبية للمبارزة بالرياض، التي انطلقت تدريباتها على صالة المبارزة في ملعب الأمير فيصل بن فهد، بمشاركة 30 لاعبا (15 ولدا و15 بنتا).
وتعد الأكاديمية التي أطلقها اتحاد المبارزة العام الماضي ويشرف عليها مدربو المنتخبات الوطنية، الأضخم في تاريخ المبارزة السعودية، وتهدف لصناعة أبطال أولمبيين (بنين وبنات) وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.
ويشارك في الأكاديمية ذوو أعمار مختلفة من اللاعبين واللاعبات يجرون تدريبات يومية.
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