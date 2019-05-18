جميعهم قالوا مبروك يا نصر إلا ...

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ما إن حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس الماضي بفوزه في الجولة الـ30 الأخيرة على الباطن 2-1 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حتى بادر 12 فريقا من فرق الدوري في اليوم نفسه واليوم التالي بتهنئة الفريق ومجلس الإدارة واللاعبين والجمهور باللقب، فيما (طنشت) ثلاثة أندية ولم تعمل على تهنئة البطل باللقب في مواقعها الرسمية، وهي الند التقليدي الهلال الذي كان يبحث عن اللقب وقاتل على ذلك بقوة قبل أن يكتفي بالوصافة، ونادي الاتحاد، والقادسية الهابط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

بعض المراكز الإعلامية في الأندية تعمل بشعار «نهنئ من سبق وأن هنأنا بإنجاز ما»، وبعضها لم يسبق له تهنئة الند التقليدي بأي من الألقاب والإنجازات امتدادا لسلسلة التعصب داخل وخارج الملعب، فيما ضربت بعض المراكز الإعلامية نموذجا يحتذى به في الفصل بين الأمور، كنادي الشباب الذي هنأ النصر رغم الشد والجذب الذي حدث بين الناديين في الفترة الأخيرة من خلال تصريحات رئيسي الناديين سعود السويلم وخالد البلطان، وكذلك نادي الوحدة، حيث تجاوز مسألة الشكوى التي تقدم بها النصر في لاعبه علي النمر، فيما لحق الباطن بأحد، وهنأ العالمي باللقب رغم هبوطهما إلى دوري الدرجة الأولى.

موقف فرق المحترفين من لقب النصر

- الهلال (لم يهنئ)

- التعاون (هنأ)

- الأهلي (هنأ)

- الشباب (هنأ)

- الفيصلي (هنأ)

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- الوحدة (هنأ)

- الرائد (هنأ)

- الفتح (هنأ)

- الاتحاد (لم يهنئ)

- الاتفاق (هنأ)

- الفيحاء (هنأ)

- الحزم (هنأ)

- القادسية (لم يهنئ)

- الباطن (هنأ)

- أحد (هنأ)