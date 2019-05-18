البايرن بطلا للمرة السابعة على التوالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

توج بايرن ميونخ للموسم السابع على التوالي بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعدما تغلب على أينتراخت فرانكفورت 5 - 1 أمس في المرحلة الـ34 الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا دورتموند على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0.

وأنهى بايرن ميونخ الموسم برصيد 78 نقطة، وعزز رقمه القياسي في البوندسليجا بإحراز اللقب للمرة الـ29 في تاريخ المسابقة، وجاء دورتموند في المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

وكتب فرانك ريبيري وآريين روبين نهاية مثالية لمشوارهما مع الفريق، وسجل كل منهما هدفا خلال المباراة، كما انفرد ريبيري بالرقم القياسي للاعب الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني، حيث اعتلى بذلك منصة التتويج 9 مرات.