رئيس الفيحاء: نجحنا رغم حصتنا القليلة من الدعم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سعود الشلهوب استحقاق الفريق الأول لكرة القدم تهاني وتبريكات مضاعفة نتيجة نجاحه في البقاء ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل الظروف التي مرت على النادي من قلة الدعم المادي.

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وقال الشلهوب «إن الفيحاء من الأندية التي حصلت على دعم قليل لا يساوي ما حصلت عليه أندية أخرى، ومع ذلك استطعنا التغلب على هذه الظروف بالبقاء للسنة الثالثة على التوالي».

وعن عدم ثبات مستوى الفريق في الموسم، قال «لدينا إيمان كامل بأهمية الاستقرار الإداري والفني والعناصري، ولكن في بعض الأحيان نضطر إلى تغيير المدرب حينما تأتي الضغوط مع انخفاض المستويات، وهذا ما أحدث ربكة للفريق، لكن الفيحاء اكتسب الخبرة الكافية التي تعينه على الظهور بمستوى أفضل في الموسم المقبل».

وعن التخطيط للمرحلة المقبلة لتفادي سلبيات الموسم، قال «من أجل ذلك تقدمنا بطلب لتقديم موعد انعقاد الجمعية العمومية، لكي يعمل النادي والفريق الأول لكرة القدم بالشكل المطلوب للموسم المقبل».