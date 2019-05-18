الأهلي يغري جمهوره بالتذاكر المجانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الوطني يوسف عنبر استعدادات الفريق للمواجهة المصيرية أمام باختاكور الأوزبكي غدا ضمن الجولة السادسة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة).

ويدخل الأهلي المباراة بفرصة الفوز فقط من أجل التأهل إلى دور الـ16، لذلك عمد عنبر إلى تطبيق خطة متوازنة تغلب عليها الناحية الهجومية من خلال تدعيم الوسط بلاعبين لديهم نزعة هجومية، مستفيدا من الحالة المعنوية الجيدة للاعبين بعد الفوز العريض الأخير على الاتفاق في الجولة الـ30 الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخماسية نظيفة، واحتلال المركز الرابع الذي ضمن للفريق المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا.

وتحفيزا للجماهير على الحضور في الجوهرة، قدم عضو الشرف المرشح لرئاسة النادي، الأمير منصور بن مشعل 35 ألف تذكرة مجانية للجماهير الراغبة في حضور المواجهة ومؤازرة اللاعبين، فيما قدم عضو الشرف، نواف بن عصاي ألفي تذكرة، ليصل عدد التذاكر المجانية إلى 37 ألف تذكرة.