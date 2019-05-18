العين يطلب وصيف هدافي الدوري السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم نادي العين الإماراتي عرضا رسميا إلى نظيره في مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، يطلب خلاله خدمات مهاجم بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، الكاميروني ليندر تاوامبا.

وحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد رصد العين الإماراتي 5 ملايين ريال من أجل التعاقد مع المهاجم الكاميروني.

إلا أنه ينتظر أن تعلن إدارة التعاون رفضها الصريح للتنازل عن وصيف هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدفا، نظرا لضعف العرض، وكذلك لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعب في الموسم المقبل، خاصة بعد ضمان اللعب في دوري أبطال آسيا عقب تتويج الفريق بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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كما سبق وأن رفضت إدارة نادي التعاون عرضا من أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للتعاقد مع المهاجم الكاميروني مقابل 10 ملايين ريال.

يذكر أن تاوامبا انضم إلى صفوف التعاون في الصيف الماضي قادما من نادي بارتيزان الصربي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق من خلال إحراز أهداف حاسمة آخرها هدفه القاتل في مرمى الاتحاد بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي كفل لسكري القصيم الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

على صعيد آخر قررت إدارة التعاون تجديد شعار النادي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، وليكون متوافقا مع تميمة النادي، حيث عملت الإدارة مع فريق العمل على دراسة الشعار الأمثل الذي يتواكب مع التطور في هذا الاتجاه، وسوف تطلق الشعار الجديد قريبا ليكون جاهزا مع مرحلة الإعداد للموسم المقبل.

من جهة أخرى، قدمت إحدى شركات تأجير السيارات، بصفتها شريكا لنادي التعاون، هدية للنادي عبارة عن سيارتين بمناسبة فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين.