شكرا لقرائتكم حسام غالى يغرم لاعبى الجونة 50 ألف جنيه.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشر حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة عن أنيابه بسبب إستخدام اللاعبين مواقع التواصل الاجتماعى. غرم غالى اللاعبين بمبلغ 50 ألف جنيه على بعض لاعبى الفريق بسبب استخدام مواقع التواصل الأجتماعى وهذا الأمر لزيادة الإنضباط والاستقرار داخل الفريق الساحلى. ويواجه الجونة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة.

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