شكرا لقرائتكم سلموا القط مفتاح الـ "var" ..عدو الأهلي حكم الفيديو بنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعاون الجامبى بكارى جاساما الثنائى السنغالى الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا فى إدارة غرفة تقنية الفيديو الـ"VAR" خلال مواجهة الزمالك ونهضة بركان المقرر لها غدا الأحد فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك ونهضة بركان من الزامبى سيكازوى حكما للساحة على أن يعاونه كلا من الأنجولى جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسي أنور هميلة كمساعد ثانى والحكم الرابع برنارد من سيشيل فيما سيتولى الحكم الجامبي بكارى جاساما القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو "الفار" فى المباراة .

وبذلك سيكون طاقم القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو هو نفس الطاقم الذى تواجد فى غرفة إدارة نفس التقنية فى مباراة الأهلى والترجى التونسى التى أقيمت السنة الماضية فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى فاز به الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1.

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