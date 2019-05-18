شكرا لقرائتكم رئيس النجوم: أوقفنا مستحقات اللاعبين وتعرضنا للنصب من نجوم كبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد الطويلة رئيس نادى النجوم إن تأخر صرف مستحقات اللاعبين شأن داخلى يرجع للإدارة مؤكدا أنه أوقف رواتب اللاعبين بسبب الهبوط للقسم الثانى وضياع أمل البقاء فى الممتاز. أضاف الطويلة فى تصريحات خاصة لـ "سوبركورة" أنه تعرض للنصب من لاعبين كبار وأصحاب تاريخ حافل فى الملاعب المصرية". الجدير بالذكر أن النجوم صعد لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ولم ينجح فى البقاء ليهبط سريعًا للقسم الثانى.

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