شكرا لقرائتكم قبل المبارة.. الزمالك يرسل طلبا آخر لمسئولى نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الإدارى للزمالك من مسئولى نهضة بركان المغربى، تخصيص مدرجا للجالية المصرية فى ملعب المواجهة التى ستجمع الفريقان، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وجاء طلب مسئولو الزمالك من نظرائهم فى نهضة بركان المغربى لتوفير الراحة للجماهير التى ستدعم الأبيض من الجالية وذلك بعد الإقبال الكبير على تذاكر المباراة التى نشرت تقارير مغربية فى الساعات الماضية نفاذها وسيوفر مسئولى النادى المغربى مقاعد لبعثة الأبيض فى المنصة الشرفية للملعب.

يذكر أن لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى، على استاد برج العرب، لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية.