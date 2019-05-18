شكرا لقرائتكم بعد التعافى من الإصابة.. أجايي ينتظم فى تدريباته مع باقى فريق الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم اللاعب النيجيري جونيور أجايي مهاجم النادى الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة . وتعافى جونيور اجاي من الإصابة بالإجهاد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في المران الأخير قبل مواجهة إنبي. Advertisements فيما خاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة إنبي تدريبات استشفائية، وذلك في إطار برنامجهم الموضوع من الجهاز الفني. ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد التعافى من الإصابة.. أجايي ينتظم فى تدريباته مع باقى فريق الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.