نور الدين إمرابط يصل مقر حفل جوائز الأفضل بالدورى السعودى...

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جدة - عمرو شويل وصل المغربى نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودى حفل جوائز الدوري السعودي للمحترفين أو حفل جوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي النسخة الأولى التي تُعلن فيها رابطة الدوري عن تكريم نجوم الموسم الرياضي الحالي
ودخل المغربى عبد الرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط لاعبا نادى النصر، إلى جانب كل من الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال والكاميروني لياندر تاومبا لاعب التعاون، ومهاجم الأهلي دجانيني تفاريس للتنافس على جائزة أفضل لاعب.
يعد حفل جوائز الدوري السعودي للمحترفين أو حفل جوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي النسخة الأولى التي تُعلن فيها رابطة الدوري عن تكريم نجوم الموسم الرياضي الحالي عن طريق حفل رياضي ضخم يُقام نهاية الموسم الرياضي وبحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والرياضية.
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