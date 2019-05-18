شكرا لقرائتكم الجبلاية ترد على طلب تقليص عدد الأندية الهابطة .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة على طلب الأندية بتقليص عدد الفرق الهابطين من القسم الثاني للثالث إلي ناديين بدلا من أربعة . ووعد اتحاد الكرة أندية القسمين الثاني والثالث بتشكيل لجنة ثلاثية لإعادة النظر في ملف الصعود والهبوط . يذكر أن أبو ريدة ومجدي عبد الغني عضو المجلس وجمعية اللاعبين المحترفين كرمت أندية طنطا وأسوان وأف سي مصر بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز للموسم الجديد على هامش حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين وبحضور عدد كبير من أندية القسمين الثاني والثالث .

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