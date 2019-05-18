شكرا لقرائتكم المقاصة يعلق على عروض إسلام جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق مسئولو مصر المقاصة على العروض الشفاهية التى تلقاها إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى المعار للداخلية وكذلك ومحمود حمادة المعار للإنتاج الحربى.
رفض مسئولو مصر المقاصة مناقشة أى من العروض الشفاهية للثنائى إسلام جابر ومحمود حمادة .
وقد تألق الثنائى بشكل لافت مع فرقهم فى الموسم الحالى ، بالإضافة إلى انضمام إسلام جابر إلى المنتخب الوطنى خلال بعض الفترات مع المكسيكى خافير اجيرى المدير الفنى الحالى للفراعنة .
وقد تمسك مسئولو المقاصة بعودة الثنائى أولا إلى ناديهم الأصلى على أن يتم البت فى كافة العروض الرسمية التى تصلهم من الأندية المنافسة .
كان مسئولى المقاصة قد طالبوا اللاعبين بضرورة عدم التوقيع لأى ناد من الأندية المنافسة خاصة وأنهم مرتبطين بعقد رسمى مع إدارة الفريق الفيومى ولن يتم البت فى أى عرض .
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