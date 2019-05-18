شكرا لقرائتكم جروس يمنح "السعيد" روشتة هز شباك نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك تعليمات خاصة لعمر السعيد المدير الفنى للفريق الأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربى غدا الأحد على الملعب البلدى ضمن منافسات نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

اجتمع جروس، مع السعيد فى جلسة خاصة داخل معسكر الزمالك بالمغرب، طالبه فيها بضرورة التركيز فى التحركات، والعمل على الهروب من دفاعات الفريق المغربى، مع الدقة فى إنهاء الهجمات، واستغلال أنصاف الفرص، حتى ينجح الأبيض فى هز شباك نهضة بركان، ومن ثم تسهيل مهمة مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجارى، على ستاد برج العرب.

ويعد عمر السعيد من أهم العناصر التى سيعتمد عليها جروس خلال مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، حيث سيقود الهجوم الأبيض فى بداية اللقاء كما سيكون بديلا لحارس المرمى عمر صلاح فى ظل وجود أزمة بحراسة مرمى العرين الأبيض خلال المواجهة المرتقبة.