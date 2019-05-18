شكرا لقرائتكم فالفيردى يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار وغياب سواريز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق الإسباني النقاب عن قائمة فريقه التى تواجه إيبار غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.
غاب كل من سواريز وكوتينيو وديمبيلي وآرثر ورافينيا عن القائمة بسبب الإصابة، كما يغيب كل من توماس فيرمايلين، وكيفين بواتينج، وجيسون مورييو.
وفيما يلي قائمة برشلونة لمباراة إيبار ..
حراسة المرمى : شتيجن – سيليسين.
الدفاع : البا – لينجليت – اومتيتي – بيكيه – توديبو – سيميدو – روبرتو – واجي.
الوسط : بوسكيتس – راكيتيتش – فيدال – بويج– آلينيا – كارليس بيريز.
الهجوم : ميسي – مالكوم – آبل رويز.
جدير بالذكر أن برشلونة هو بطل مسابقة الدوري الاسباني هذا الموسم وفي رصيده حاليا 86 نقطة ، أما إيبار فيحتل المركز الـ12 برصيد 46 نقطة.
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