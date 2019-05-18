اجاي ينتظم في مران الأهلي ومران استشفائي للأساسيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وتعافى جونيور اجاي من الإصابة بالإجهاد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في المران الأخير قبل مواجهة إنبي. Advertisements فيما خاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة إنبي تدريبات استشفائية، وذلك في إطار برنامجهم الموضوع من الجهاز الفني. ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

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