صورة .. #روحنا _ معاك_ يا_ زمالك يتصدر تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج روحنا معاك يا زمالك موقع التواصل الأجتماعى تويتر ويأتى هذا دعم من جمهور الفريق الأبيض قبل مواجهة غدا نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية . يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى ببركان، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى، على استاد برج العرب، لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية، يمتلك أبناء ميت عقبة سجلاً تاريخياً أمام المغاربة قبل مواجهة الغد.



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