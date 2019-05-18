شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 18/ 5/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت، الموافق 18/ 5/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، الزمالك بالزى الأبيض ونهضة بركان بالأحمر فى نهائى الكونفدرالية، و30 مليار جنيه شرط التفريط فى فرجانى ساسى.

الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى

أصبح مصير التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، حديث الساعة داخل القلعة البيضاء، ليس فى مصر فقط وإنما فى تونس أيضا ووضع مسئولو النادى الأبيض شرطا تعجيزيا لرحيل اللاعب بمطالبة الأندية الراغبة فى ضمه بسداد 30 مليارا جنيه نظير رحيله.

يحضر أيمن حافظ المنسق العام للزمالك، وأحمد زاهر المدير الإدارى، ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق، الاجتماع الفنى، لمباراة الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها غد الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك بالزى الأبيض ونهضة بركان بالأحمر فى نهائى الكونفدرالية

أحداد دليل جروس لاكتشاف مواطن القوة والضعف فى صفوف نهضة بركان

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع المغربى حميد أحداد مهاجم الأبيض للتعرف على إمكانيات معظم لاعبى نهضة بركان المغربى. Advertisements

ثلاثية الوداد البيضاوى تؤمن الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفدرالية

طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون إعادة تجهيز شرائط الفيديو الخاصة بمباراة نهضة بركان المغربى والوداد لعرضها على لاعبى فريقه فى المحاضرة الفنية المقرر عقدها في الثانية عشرة ظهرًا.

مرتضى منصور يطمئن على الزمالك فى المغرب ويطلب خط اتصال مفتوح مع الفريق

قام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بإجراء عدة اتصالات بمسئولى بعثة الفريق الكروى الأول بالمغرب، من أجل الإطمئنان على أجواء معسكر الفريق، وكافة الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان، غدًا الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

جلسات نفسية من جروس لعمر صلاح قبل مواجهة نهضة بركان